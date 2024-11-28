Минпросвещения не одобрило методички в школах по квадроберам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство просвещения России считает, что не следует рассказывать школьникам и их родителям о квадробинге, чтобы не вызывать у них интерес к этой теме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение депутата Госдумы Татьяны Буцкой.

Первый зампред комитета ГД по защите семьи обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой выразить мнение ведомства о проведении в образовательных учреждениях профилактических бесед о негативном влиянии квадробинга, и о том, как следует взаимодействовать с детьми в контексте распространения этой субкультуры.

"Методические рекомендации по данной теме не разрабатывались и не направлялись в субъекты Российской Федерации", – добавило ведомство в ответ на запрос.

Его представители отметили, что министерство работает над созданием действенной системы воспитания в соответствии со стратегией развития воспитания в России. Она предполагает изменения в системе воспитания, которые будут направлены на формирование личности, духовно-нравственных, ценностно-смысловых ориентаций, личностный рост и другие способности ребенка.

Кроме того, министерство подчеркнуло, что специалисты организуют "Неделю психологии" в школах дважды в год. Мероприятие нацелено на развитие у детей навыков эффективного разрешения конфликтов и улучшение их коммуникативных навыков.

"В методических материалах рассматриваются практические подходы к развитию эмоционального интеллекта детей и подростков с целью овладения навыками саморегуляции, владения собой в сложных жизненных ситуациях", – говорится в письме.

Задания составлены с учетом возраста и уровня подготовки учащихся. Ведомство также разрабатывает дополнительные меры профилактики по этой теме.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в некоторых школах России с учениками провели профилактические беседы о вреде квадробинга. Родителей также приглашали на встречи, на которых выдавали памятки о движении.

Однако в расписание московских школ не планируется вводить профилактические беседы о квадробинге. Об этом заявили в столичном департаменте образования и науки.