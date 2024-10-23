Депутат Буцкая попросила обозначить позицию Минпросвещения по квадробингу

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой обозначить позиции ведомства по проведению в образовательных учреждениях профилактических бесед о негативном влиянии квадробинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Буцкая также запросила рекомендации Минпросвещения по работе с детьми относительно субкультуры квадробинга, отметив, что в некоторых школах уже ведется подобная профилактическая работа.

"По утверждениям СМИ, учащимся выдают тематические брошюры, показывают презентации и предлагают ответить на вопросы: "Что такое квадробинг?", "Опасен ли он?" и "Почему нельзя есть корм, предназначенный для животных", – говорится в депутатском запросе.

Также Буцкая обратила внимание ведомства на другие распространяющиеся среди детей субкультуры – фурии и терианы.

Ранее заместитель председателя отдела социального служения Московской епархии протоиерей Михаил Зазвонов призвал запретить субкультуры фурри и квадроберов, назвав их "вызовом всем традиционным ценностям". Он подчеркнул, что против данных субкультур должны объединяться все традиционные религии.