Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал движение квадроберов "полной ерундой". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов.

В свою очередь, сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о запрете квадроберов в России. Она мотивировала это тем, что представители данной субкультуры могут представлять опасность для окружающих, выходя за рамки общепринятых норм поведения.