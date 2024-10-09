09 октября, 06:36Политика
Песков назвал движение квадроберов полной ерундой
Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал движение квадроберов "полной ерундой". Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов.
В свою очередь, сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о запрете квадроберов в России. Она мотивировала это тем, что представители данной субкультуры могут представлять опасность для окружающих, выходя за рамки общепринятых норм поведения.
В России предложили наказывать родителей, чьи дети увлекаются квадробингом