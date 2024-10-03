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03 октября, 14:58

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Юрист Дергунова: лишение родительских прав – крайняя мера наказания родителей квадроберов

Юрист рассказала, могут ли наказать родителей детей-квадроберов

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Лишение родительских прав – крайняя мера наказания родителей детей-квадроберов. Изъятие ребенка из семьи применяется только в тех случаях, когда поведение родителей по отношению к ребенку нельзя изменить, рассказала Москве 24 адвокат по семейным делам, кандидат юридических наук Виктория Дергунова.

По ее словам, перечень оснований, за что можно лишить родительских прав, достаточно исчерпывающий. В него входят невыплата алиментов, злоупотребление родительскими обязанностями, жестокое обращение с ребенком, а также психологическое или физическое насилие, покушение на его половую неприкосновенность и отказ забрать ребенка из медицинского учреждения.

Семейный кодекс говорит о том, что родители могут выбирать методы воспитания детей на свое усмотрение. Это частное дело семьи, однако главное, чтобы эти методы воспитания исключали жестокое обращение.

"Если мы сейчас с вами будем говорить о том, что подыгрывание детям в их интересе к квадробингу, например покупка маскарадных костюмов – это основание к тому, чтобы изымать детей из семьи, то, наверное, это в первую очередь не в интересах самих детей", – добавила юрист.

По словам Дергуновой, лишение родительских прав в данном случае должно применяться, если иным образом защитить интересы ребенка невозможно. В большинстве случаев ребенок перерастет это увлечение. Но если родители действуют не в интересах детей, есть другая мера – ограничение родительских прав.

"Когда родители не действуют в интересах детей, их на определенное время ограничивают в правах, дают возможность исправиться и потом возвращают ребенка", – пояснила адвокат.

Ранее сенатор Наталия Косихина предложила запретить в России квадроберов. Она объяснила это тем, что представители этой субкультуры могут быть опасны для окружающих, поскольку их поведение не соответствует общепринятым нормам.

Детский психолог Дарья Дугенцова, в свою очередь, объяснила родителям, почему их дети интересуются квадробингом. По словам специалиста, до семи лет дети в основном играют в сюжетно-ролевые игры, и квадробинг – это часть игры, поэтому родителям не стоит беспокоиться.

Эксперт объяснил, может ли квадробинг стать основанием для лишения родительских прав

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