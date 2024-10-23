23 октября, 16:55Общество
Профилактические беседы о квадробинге в школах Москвы проводить не будут
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В расписание московских школ не планируется вводить профилактические беседы о квадробинге. Об этом заявили в столичном департаменте образования и науки, передает Агентство "Москва".
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в некоторых школах России с учениками провели профилактические беседы о вреде квадробинга. Родителей также приглашали на встречи, на которых выдавали памятки о движении.
Между тем Госдума обратилась к Минпросвещения с просьбой обозначить позиции ведомства по проведению в образовательных учреждениях профилактических бесед о негативном влиянии квадробинга. Также у ведомства были запрошены рекомендации по работе с детьми относительно субкультуры, отметив, что в некоторых школах уже ведется подобная профилактическая работа.
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