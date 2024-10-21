Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной

Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"

Информацию о женщине, которая привела девочку-квадробера в одну из кальянных Москвы, вяла на контроль уполномоченный по правам ребенка по столице Ольга Ярославская, передает Агентство "Москва".

Видео инцидента распространилось ранее в Сети. На кадрах видно, как женщина приводит в кальянную девочку на подводке. Далее неизвестная курит кальян, в то время как ребенок в маске кошки мяукает и пристает к окружающим.

Ярославская заявила, что для начала надо "разобраться в правовом поле".

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как школьный учитель физики, названный квадробером, прыгает по кабинету, ходит по партам и гавкает. В городском управлении образования заявили, что преподаватель в подобной творческой форме проводил физминутки для учеников. При этом, по информации СМИ, на педагога-квадробера поступали жалобы от других учителей и от родителей школьников.