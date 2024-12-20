В Госдуме рассказали, каких мужчин выбирать для брака

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Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая посоветовала выходить замуж за мужчин, которые показывают поддержку, сообщает News.ru.

Также парламентарий призывает обращать внимание на то, готов ли возлюбленный помогать при рождении ребенка. К примеру, если мужчина ходит вместе с девушкой в школу подготовки к родам или если мужчина при трудоустройстве спрашивает, можно ли взять недельный отпуск после появления на свет ребенка, за него можно смело выходить замуж, заверила депутат.

Ранее астролог рассказала, какими родителями становятся представители разных знаков зодиака. Так, Львы склонны баловать детей, а Козероги могут быть строгими из-за любви и заботы об их будущем. Астролог Ирина Шалева добавила, что знак зодиака влияет в том числе и на то, каким родителем может стать человек.

