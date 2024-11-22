Певица Mia Boyka встретилась с отчитанной ею девочкой-квадробером

Фото: кадр из программы "Пусть говорят"; режиссер – Константин Куц; Роман Бутовский; Алексей Морозов; Михаил Анисимов; /производство – Директ; Новая компания; Студия-А; Студия спецпроектов Первого канала; Дирекция спецпроектов Первого канала

Российская исполнительница Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, встретилась на ток-шоу "Пусть говорят" с 8-летней девочкой Марьяной, которую отчитала за увлечение квадробингом во время своего концерта.

Исполнительница, увидев девочку, обняла ее и отметила красоту школьницы, которую та скрывает под кошачьей маской. Марьяна, в свою очередь, заявила, что не держит зла на артистку. Также певица встретилась с матерью ребенка.

Mia Boyka раскритиковала 8-летнюю школьницу Марьяну из-за ее увлечения квадробикой на собственном концерте, когда позвала девочку в маске на сцену. В связи с этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила певицу за буллинг и подчеркнула, что девочку теперь травят в соцсетях. Она также назвала поступок Mia Boyka "убогой попыткой" самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга.

Сама певица объяснила свой поступок опасением пагубного влияния западных тенденций. Артистка напомнила, что в некоторых случаях дети-квадроберы "едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей". Она также призвала оставить в покое пострадавшую от буллинга девочку.

