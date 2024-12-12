"Известия": сладкие новогодние подарки обойдутся россиянам в 700–800 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минимальная стоимость сладких подарков на Новый год составляет 700–800 рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков одной из фирм.

Речь идет о новогодних наборах весом от 500 до 600 граммов, чья стоимость была оценена аналитиками в 791 рубль. При этом за сладости весом от 800 граммов придется заплатить уже 1 300 рублей.

Аналитики подчеркнули, что средний чек на детские наборы с конфетами вырос на 12–13%, спрос на них в начале декабря вырос на 10–15% по сравнению с 2023 годом.

"Если раньше часть работодателей пренебрегала новогодними подарками для детей сотрудников, то теперь, в ситуации кадрового голода, это очередной повод повысить лояльность сотрудников даже в очень маленьких организациях", – объяснил рост спроса пиар-консультант Денис Голдман.



Спрос на конфеты отдельно от наборов также сильно вырос. Россияне за первые 10 дней декабря купили на 80% больше сладостей, чем в 2023 году, согласно данным одной из площадок по продаже вещей. Спрос на подарочные наборы вырос в 2,2 раза, уверены представители площадки.

Другой собеседник издания, один из популярных маркетплейсов, также подтвердил 82%-й рост на сладкие наборы в новогоднем оформлении. Топ продаж возглавили мармелад и плиточный шоколад.

Кроме традиционных конфет и шоколада, набирает популярность клубника в шоколаде и букеты из фруктов и ягод, уверен директор по аналитике маркетплейса цветов и подарков Александр Девяткин. Основной интерес к такого рода презентам начинается за 2 недели до праздника, так как именно в это время россияне поздравляют тех, с кем не получится увидеться в новогоднюю ночь.

Тем не менее врачи посоветовали внимательнее относиться к выбору наборов, призвав россиян изучать состав и избегать продуктов с искусственными добавками, консервантами и ненатуральными маслами.

"В период новогодних праздников, когда стол и так изобилует угощениями, лучше отдавать предпочтение менее калорийным вариантам, таким как зефир, мармелад или пастила", – подчеркнула врач-педиатр Мария Воротынцева.

Ранее аналитики выяснили, что около 67% опрошенных россиян тратят на новогодние украшения для дома до 3 тысяч рублей. 18% готовы потратить от 4 до 5 тысяч рублей, а 6% – до 10 тысяч. При этом украшают свое жилище лишь 82% опрошенных.

