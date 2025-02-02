Житель Строгино стал победителем рубрики "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает городские события глазами зрителей. Недавно житель района Строгино Сергей прислал в редакцию видео, на котором запечатлел поврежденные вандалами автомобили. Этот ролик стал победителем рубрики.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.