Психолог Скалубо: выплаты прожившим в браке от 30 лет не укрепят отношения

В России хотят материально поощрять пары, проживающие в браке не менее 30 лет. Получится ли воплотить инициативу на практике и поможет ли она укрепить институт семьи – в материале Москвы 24.

Сохранить семейные ценности

Для россиян, состоящих в официальном браке не менее 30 лет, предложили ввести денежные выплаты с 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 14 февраля. По мнению авторов инициативы, нововведение поспособствует сохранению традиционных семейных ценностей.

Если документ будет принят, супругам на 30-летие совместной жизни начнут выплачивать 30 тысяч рублей. Пары, состоящие в браке 40 лет, получат 40 тысяч, 50 лет – 50 тысяч, и так далее. Предельная сумма, на которую можно будет рассчитывать, – 70 тысяч рублей на 70-летний юбилей.

Претендовать на выплаты смогут граждане, брак которых не прекращался и не был признан судом недействительным. Также мера распространится на вдов и вдовцов, если смерть супруга наступила в год юбилея, указано в пояснительной записке к законопроекту.





из пояснительной записки к законопроекту Выплата к юбилею совместной жизни предоставляется супругам в равных долях к каждой юбилейной дате. <...> Срок совместной супружеской жизни считается с даты последней регистрации брака, не суммируется при наличии нескольких периодов брака между одними супругами.

Кроме того, размеры выплат планируется ежегодно индексировать. А для проживающих на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях, а также в регионах с тяжелыми климатическими условиями сумму будут увеличивать на районный коэффициент. Кроме того, властям субъектов позволят устанавливать дополнительные меры поддержки таких супругов за счет региональных бюджетов.

Подобные идеи высказывалась и ранее. К примеру, схожую инициативу вносили в парламент еще в январе 2024 года: тогда поощрения предлагали ввести для супругов, которые пробыли вместе от 20 лет и более. Однако после первого чтения проект отклонили из-за недостаточной проработки, говорится в заключении комитета Госдумы по защите семьи.



Единовременные выплаты за долгий брак есть в России и сейчас – мера действует в 19 субъектах и ряде городов. Обычно поощрения полагаются парам, прожившим совместно от 50 лет, а сумма зависит от региона. Например, в Москве супруги, которые отметили 50-летний юбилей свадьбы 1 января 2025 года и после этой даты, получат 27 972 рубля. Пары, прожившие вместе 55 и 60 лет – 34 964 рубля, а 65 и 70 лет – 41 955 рублей.



Любовь не купишь?

Принятие законопроекта о выплатах за длительный брак вполне реально, заявил в разговоре с Москвой 24 депутат Госдумы, соавтор законопроекта Алексей Диденко. По его мнению, денег на воплощение инициативы в бюджете хватит.



(авторам законопроекта. – Прим. ред.) бы хотелось, чтобы часть этих денег была направлена на поддержку семей. Тем более крепких, многолетних. Мы считаем, это будет вполне по силам нашему бюджету.

Алексей Диденко депутат Госдумы, соавтор законопроекта На данный момент динамика с государственными доходами позитивная – они выше нормы. Минфин отчитывается, что вполне возможно по итогам 2025 года будут дополнительные средства. И намбы хотелось, чтобы часть этих денег была направлена на поддержку семей. Тем более крепких, многолетних. Мы считаем, это будет вполне по силам нашему бюджету.

Нововведение коснется всех россиян, проживших в браке от 30 лет до и после вступления законопроекта в силу, пояснил депутат. Материальное поощрение будет начисляться супругам в каждую юбилейную дату, а право на это определят на основе информации из органов ЗАГС.

"Выплаты станут подарком супругам от государства к юбилейной дате. Таким образом, будут отмечены их заслуги в укреплении длительного союза. Это хорошая социальная мера, которая поддержит граждан морально и материально. К тому же это способ помочь и потомкам пар, если супруги захотят помочь, например, внукам", – указал Диденко.

Однако психолог Елена Скалубо в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что подобные поощрения едва ли можно рассматривать как способ укрепить семейные ценности. По ее мнению, такие начисления не более чем "приятный бонус" для пар.





Елена Скалубо психолог Конечно, выплаты покажут, что государство поддерживает умение строить многолетние супружеские отношения. Но в целом, если у людей накопились разногласия, никакое финансовое стимулирование не поможет.

Эксперт отметила, что сохранение прочного брака – вопрос того, насколько супруги умеют слышать друг друга. Прожить вместе много лет реально, если стараться строить диалог, не оскорбляя друг друга, и сообщать о своих потребностях и чувствах заранее. Не стоит откладывать это до момента, когда накопится негатив, заключила психолог.

