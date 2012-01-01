Психолог Скалубо: выплаты прожившим в браке от 30 лет не укрепят отношения

В России хотят материально поощрять пары, проживающие в браке не менее 30 лет. Получится ли воплотить инициативу на практике и поможет ли она укрепить институт семьи – в материале Москвы 24.
Сохранить семейные ценности
Для россиян, состоящих в официальном браке не менее 30 лет, предложили ввести денежные выплаты с 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 14 февраля. По мнению авторов инициативы, нововведение поспособствует сохранению традиционных семейных ценностей.
Если документ будет принят, супругам на 30-летие совместной жизни начнут выплачивать 30 тысяч рублей. Пары, состоящие в браке 40 лет, получат 40 тысяч, 50 лет – 50 тысяч, и так далее. Предельная сумма, на которую можно будет рассчитывать, – 70 тысяч рублей на 70-летний юбилей.
Претендовать на выплаты смогут граждане, брак которых не прекращался и не был признан судом недействительным. Также мера распространится на вдов и вдовцов, если смерть супруга наступила в год юбилея, указано в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, размеры выплат планируется ежегодно индексировать. А для проживающих на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях, а также в регионах с тяжелыми климатическими условиями сумму будут увеличивать на районный коэффициент. Кроме того, властям субъектов позволят устанавливать дополнительные меры поддержки таких супругов за счет региональных бюджетов.
Подобные идеи высказывалась и ранее. К примеру, схожую инициативу вносили в парламент еще в январе 2024 года: тогда поощрения предлагали ввести для супругов, которые пробыли вместе от 20 лет и более. Однако после первого чтения проект отклонили из-за недостаточной проработки, говорится в заключении комитета Госдумы по защите семьи.
Любовь не купишь?
Принятие законопроекта о выплатах за длительный брак вполне реально, заявил в разговоре с Москвой 24 депутат Госдумы, соавтор законопроекта Алексей Диденко. По его мнению, денег на воплощение инициативы в бюджете хватит.
Нововведение коснется всех россиян, проживших в браке от 30 лет до и после вступления законопроекта в силу, пояснил депутат. Материальное поощрение будет начисляться супругам в каждую юбилейную дату, а право на это определят на основе информации из органов ЗАГС.
"Выплаты станут подарком супругам от государства к юбилейной дате. Таким образом, будут отмечены их заслуги в укреплении длительного союза. Это хорошая социальная мера, которая поддержит граждан морально и материально. К тому же это способ помочь и потомкам пар, если супруги захотят помочь, например, внукам", – указал Диденко.
Однако психолог Елена Скалубо в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что подобные поощрения едва ли можно рассматривать как способ укрепить семейные ценности. По ее мнению, такие начисления не более чем "приятный бонус" для пар.
Эксперт отметила, что сохранение прочного брака – вопрос того, насколько супруги умеют слышать друг друга. Прожить вместе много лет реально, если стараться строить диалог, не оскорбляя друг друга, и сообщать о своих потребностях и чувствах заранее. Не стоит откладывать это до момента, когда накопится негатив, заключила психолог.