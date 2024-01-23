Проект о выплатах за длительный брак внесли в Госдуму

Фото: 123RF/gioiak2

Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о законопроекте, который предусматривает введение в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак. Сегодня он был внесен в нижнюю палату парламента, пишет RT.

По словам депутата, на подобное решение повлиял анализ правоприменительной практики, прежде всего региональной. Он рассказал, что в субъектах РФ сейчас выплачиваются социальные выплаты семьям, празднующим юбилей со дня свадьбы.

При этом их наличие и размер зависит от региона, добавил Нилов. Он отметил, что нельзя дискриминировать людей в зависимости от места их проживания, поэтому и предлагается переместить этот вопрос на федеральный уровень и сделать это федеральными расходными обязательствами.

"Это внимание со стороны государства, оценка государства, поддержка и материальное стимулирование для создания праздничного настроения и проведения праздничного мероприятия", – подвел он итог.

Ранее комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект ЛДПР о единовременной выплате в 10 тысяч рублей для молодоженов.

Проект был внесен в ГД в октябре 2023 года. Депутаты предложили выплачивать по 10 тысяч рублей молодоженам, заключившим первый брак до 35 лет.

В январе 2024 года фракция ЛДПР внесла в ГД новый законопроект о поддержке российских семей. Депутаты предложили повысить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. С 2023 года его размер составляет 22 909 рублей.

В РФ могут ввести денежные выплаты семьям-долгожителям