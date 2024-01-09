В ГД внесли проект о повышении пособия при рождении детей до 30 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Законопроект о повышении до 30 тысяч рублей единовременного пособия при рождении ребенка внесли на рассмотрение Госдумы депутаты от фракции ЛДПР. Документ размещен в думской электронной базе.



По российским законам пособие выплачивается в размере 8 тысяч рублей, однако каждый год оно индексируется. С 1 февраля 2023 года его размер составляет 22 909 рублей. Согласно инициативе, предлагается закрепить сумму в 30 тысяч рублей с 1 июля 2024 года.

Однако кабмин РФ не поддержал законодательную инициативу. Среди причин указано, что размер пособия и так ежегодно индексируется. Кроме того, это потребует дополнительных финансовых расходов, причем источники финансирования в законопроекте не указаны.

Также депутаты, по мнению кабмина, не смогли обосновать размер предлагаемой суммы, а также не рассчитали влияние законопроекта на рождаемость.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что планирует проработать инициативы по поддержке обычных семей. По ее словам, на данный момент государство поддерживает многодетные семьи и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

Она уточнила, что среднестатистические семьи при этом не имеют каких-либо социальных выплат, хотя они тоже могут иногда испытывать трудности.

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