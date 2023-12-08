Столичный омбудсмен проработает инициативы по поддержке обычных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева планирует проработать инициативы по поддержке обычных семей. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, на данный момент государство "очень серьезно" поддерживает многодетные семьи, а также "достаточно" поддерживает семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

Она отметила, что среднестатистические семьи при этом не имеют каких-либо социальных выплат, хотя они тоже могут иногда испытывать трудности.

"Поэтому, мне кажется, это требует внимательного изучения, и, возможно, мы выйдем с какими-то законодательными инициативами по этой теме", – заключила Потяева.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила не учитывать имущественный фактор при расчете детского пособия. Свое обращение она направила в адрес первого зампреда комитета Госдумы во вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

До этого глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка в семье. Депутат также поддержала предложение освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ.

Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми