В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на платные медуслуги для детей

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В России хотят расширить возможность использования маткапитала на платные медицинские услуги для детей. С такой инициативой выступили парламентарии от ЛДПР.

"ЛДПР предлагает разрешить использовать средства маткапитала на получение ребенком платных медуслуг или покупку лекарств по назначению врача, соответствующий законопроект направлен в кабмин", – говорится в телеграм-канале фракции.

В РФ не должны возникать ситуации, когда родителям приходится собирать деньги на лечение ребенка по всей стране, подчеркнул депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Ранее в Общественной палате предложили ввести в стране отцовский или многодетный капитал в размере миллиона рублей за рождение или усыновление третьего ребенка.

Авторы инициативы считают, что устойчивый рост населения России возможен только при сценарии с опорой на увеличение рождаемости, для чего необходимо стимулировать семьи к рождению именно второго и следующих детей. Предполагается, что отцовский капитал будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу.



В России предложили ввести отцовский капитал за третьего и последующих детей