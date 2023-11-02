В России предлагают ввести отцовский капитал за третьего и последующих детей

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В России предлагают ввести отцовский или многодетный капитал в размере миллиона рублей за рождение или усыновление третьего ребенка. Об этом со ссылкой на доклад комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ сообщает газета "Известия".

Согласно докладу комиссии, демографическая ситуация России требует чрезвычайных мер. Авторы отмечают, что совокупность негативных тенденций привела к тому, что в последние годы возобновился рост естественной убыли населения.

"Если ситуация сохранится, то до 2030 года от естественной убыли страна потеряет более 6 миллионов человек, которые не смогут быть замещены миграционным притоком", – указано в докладе.

По мнению докладчиков, устойчивый рост населения России возможен только при сценарии с опорой на увеличение рождаемости, для чего необходимо стимулировать семьи к рождению именно второго и следующих детей.

Одной из мер в Общественной палате видят введение отцовского или многодетного капитала в миллион рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении третьего и последующих детей, при этом капитал будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу.

Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко отметил, что сейчас численность женщин в возрасте от 30 до 40 лет, которые могут родить третьего ребенка снижается.

"Мы предлагаем многодетный, или отцовский капитал, который будет предоставляться один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату", – заявил он.

Рыбальченко подчеркнул, что называть капитал "отцовским" предлагается именно для того, чтобы подчеркнуть его разницу с уже имеющимися выплатами. Соответствующее предложение будет направлено в правительство России.

Ранее в Госдуме предложили ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери – до 25–30 лет – либо перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка. Предполагается, что программу материнского капитала при ее продлении могут скорректировать после 2026 года.

Материнский капитал начал выплачиваться как на первого, так и на второго ребенка с 2020 года, однако в последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился. Некоторые эксперты раскритиковали эту инициативу.

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