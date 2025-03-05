Мишустин заявил, что западные санкции не смогли лишить российских женщин цветов

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Никакие западные санкции не смогли лишить российских женщин цветов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время беседы с сотрудницами тепличного комплекса "Подосинки".

"Непростая была ситуация. Санкционное давление, которое было оказано в том числе на такую отрасль, как цветоводство, конечно, сначала всех немножко повергло в шок, потому что много закупалось цветов", – сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, позже российские производители смогли наладить и увеличить производство собственной продукции в цветоводстве, так как ранее правительством были открыты кредитные линии, которые позволяют поддержать эту отрасль. Мишустин указал, что кабмин будет обязательно поддерживать цветоводство.

Ранее СМИ рассказывали, что США якобы ищет возможность отменить антироссийские санкции. Ограничения могут ослабить не сразу, также неясно, что Вашингтон потребует взамен.

В это же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян доверять только официальной информации по поводу возможной отмены санкций. Он напомнил, что никто из представителей государств прямо еще не говорил об отмене рестрикций.

