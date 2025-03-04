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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с выражением главы США Дональдом Трампом о том, что он "ничего не дал России, кроме горя" во время своего первого президентского срока.

Ранее американский лидер заявил, что наложил на Россию санкции и дал Украине вооружение, чем принес горе. В то же время он отверг свою "пророссийскую" позицию.

"Действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок Трампа было введено много санкций, начались поставки оружия на Украину. Это действительно было", – отметил Песков.

При этом, подчеркнул представитель Кремля, восстановление российско-американских отношений должно предполагать снятие санкций. Ограничения для России незаконные и, добавил пресс-секретарь российского президента, ощущаются "негативным грузом".

Однако говорить об освобождении от санкций рано, считает Песков, так как официальных заявлений от американской стороны не поступало.

Ранее Трамп продлил на год ряд санкций, введенных ранее против России из-за ситуации на Украине. Речь идет об ограничениях, введенных США в 2014, 2018 и 2022 годах.

В то же время СМИ сообщали, что ограничения в отношении России могут быть сняты в ближайшее время. Того же мнения придерживался и американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Соединенные Штаты могут снять санкции, если Россия начнет совершать предпочтительные Вашингтону шаги.