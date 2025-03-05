Сийярто: США готовы обсуждать отмену вредящих Венгрии санкций против РФ

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Администрация Дональда Трампа готова рассмотреть вопрос об отмене американских санкций против России в энергетической сфере, которые негативно сказываются на Венгрии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.

"Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100 процентов, открыта к тому, что (санкционные. – Прим. ред.) меры, принятые при администрации (бывшего президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены", – приводит его слова ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что речь идет о санкциях, которые "влияют на энергетическую безопасность Венгрии", затрудняя закупки российского природного газа и сотрудничество в области ядерной энергетики.

Ранее Сийярто уже поднимал этот вопрос во время своего визита в Вашингтон 19–20 февраля, где провел встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом и помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Ранее СМИ сообщили, что администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций. Согласно их данным, Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций.

Трамп при этом 27 февраля продлил на год ряд санкций против России. Речь идет об ограничениях, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах. Трамп пришел к выводу, что эти ограничительные меры должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года.

Однако глава Белого дома допускал возможность снятия санкций. Это, по его словам, может произойти лишь "в будущем".

