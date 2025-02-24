Более 9 тыс человек подали заявки в Международный волонтерский корпус 80-летия Победы

Более девяти тысяч москвичей подали заявки для участия в Международном волонтерском корпусе 80-летия Победы. Добровольцы помогут в организации памятных мероприятий, будут сопровождать ветеранов и встречать гостей столицы.

Среди желающих стать волонтерами есть как опытные добровольцы, так и новички. Перед работой на мероприятиях все они проходят специальную подготовку. Записаться в команду можно на сайте "Волонтеры Победы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.