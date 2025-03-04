"Роскосмос" запланировал запуск корабля "Союз МС-27" с Байконура на 8 апреля

Фото: roscosmos.ru

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур должен состояться 8 апреля этого года, сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Медицинская комиссия признала российских космонавтов годными к полету на МКС.

В основной экипаж 73-й длительной экспедиции войдут Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. В дублирующем составе будут Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс.

Между тем Воздушно-космические силы (ВКС) провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск состоялся 3 марта в 01:22 по московскому времени. Ракета была запущена с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ.

Ранее грузовой корабль "Прогресс МС-30" в автоматическом режиме пристыковался к модулю "Звезда" на МКС. До прибытия на станцию корабль сделал 34 оборота вокруг Земли.

Он доставил на МКС около 2,6 тонны грузов, включая новый скафандр для выходов в открытый космос, питьевую воду, новую аппаратуру, оборудование и прочее.