"Известия": подержанные машины премиального класса подорожают с 1 мая на 25%

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Российских автомобилистов ожидает рост цен на подержанные автомобили премиум-класса на 25% с 1 мая, пишет газета "Известия", ссылаясь на постановление правительства.

Суть нововведения заключается в том, чтобы устранить возможность дешевой растаможки машин в Белоруссии или Киргизии. Начнет действовать новая система расчета утилизационного сбора для авто, ввезенных в Россию из стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"При ввозе автомобиля в Россию резко усложнится порядок подсчета платежей. Владельцу придется доказывать цену машины при покупке за рубежом", – пояснил эксперт по подбору машин Роман Трофимов.

Еще одним последствием указа российского кабмина станет снижение доли "серых" перекупщиков на автомобильном рынке страны. Таким образом, из-за параметров реформы стоимость подержанных машин премиального класса возрастом от трех до пяти лет может вырасти на 25%, что в среднем составит около миллиона рублей.

Об увеличении стоимости ввозимых в Россию автомобилей через Белоруссию ранее предупреждала эксперт Ирина Франк. По ее словам, это связано с ростом ставок утилизационного сбора в Белоруссии до уровня России.

Она пояснила, что благодаря этой разнице в сборах импортеры могли экономить, предлагая машины дешевле, чем на российском рынке. По предположению Франк, для массовых моделей рост составит около 3–8%.

Более того, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прогнозировал полное закрытие канала поставки автомобилей в Россию через Белоруссию, поскольку это станет невыгодно.

