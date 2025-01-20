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20 января, 11:30

Транспорт

Владельцы китайских автомобилей жалуются на быстрое появление ржавчины

Владельцы китайских автомобилей жалуются на быстрое появление ржавчины

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Владельцы китайских автомобилей в России жалуются на ускоренное образование коррозии. Водители отмечают, что машины обрастают ржавчиной уже через два года, что происходит значительно быстрее, чем у европейских автомобилей.

По словам руководителя автосервиса Дмитрия Санникова, антикоррозийная обработка автомобиля стоит от 30 тысяч рублей и занимает около суток. Обработка проводится в несколько этапов, начиная с устранения очагов коррозии с помощью лазеров и заканчивая нанесением специальных грунтов и антикоров. Это поможет защитить автомобиль на несколько лет.

Адвокат Мария Артякова напомнила, что появление коррозии на автомобиле не является страховым случаем и не компенсируется по ОСАГО или КАСКО. Однако если автомобиль был приобретен для личных нужд, можно потребовать компенсацию ущерба по закону о защите прав потребителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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