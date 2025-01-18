Столичные пассажиры сэкономили свыше 192 млн рублей на пересадках

Столичные пассажиры сэкономили больше 192 миллионов рублей благодаря бесплатным пересадкам. В 2024 году их совершили почти 7 миллионов раз – в автобусах, электробусах и трамваях.

Также в Москве запустили новый автобусный маршрут 522 "Метро "Ботанический сад" – МЦД-3 Останкино", он пройдет по территории ВДНХ. Он пройдет мимо павильонов музея кино, парка "Останкино" и ботанического сада.

Кроме того, столичные библиотеки получили больше 22 тысяч экземпляров изданий для ребят разных возрастов. Подробнее об этой и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

