Московский городской вокзал Рижская объединит три диаметра и станцию метро

Новые рендеры московского городского вокзала Рижская представили в столице. Его строительство планируют завершить к 2029 году. Вокзал станет крупным транспортным узлом, объединяющим платформы, пути и павильоны трех центральных диаметров, высокоскоростной магистрали, а также станцию метро Большой кольцевой линии.

На вокзале появятся теплые переходы, лифты и траволаторы, чтобы пассажиры могли быстрее и комфортнее пересаживаться между линиями. Особое внимание уделят удобству ожидания – на территории вокзала оборудуют зону отдыха и кафе.

Проект предусматривает сокращение времени пересадки на линии и поездки до центра города. В будущем Рижская станет важной частью транспортной сети Москвы и одним из крупнейших вокзалов столицы.

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