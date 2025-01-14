Москвичам рассказали, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ". Первую выполнят в морской тематике. Подвесные потолки будут напоминать паруса, а колонны и балки – крылья парящих птиц. Светильники на стенах сделают в виде иллюминаторов.

На станции "ЗИЛ" фоновым станет черный цвет. Детали оформят в белом, сером, синем и красном цветах. Стены украсит художественная композиция об истории завода ЗИЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.