Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 14:15

Транспорт

Москвичам рассказали, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ"

Москвичам рассказали, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ"

"Мой район. Новости": детские авиабилеты подешевели на 50%

Авиакомпания China Southern приостановила прямые рейсы из Москвы в Пекин

В Москве представили дизайн станций "Крымская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метро

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 14 января

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 14 января

Прокуратура взяла под контроль проверку смертельного ДТП на Чертановской улице

Тематический поезд о родине Деда Мороза начал курсировать в московском метро

Новый сервисный центр московского транспорта открылся на станции метро "Каширская"

Сергей Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро

Москвичам рассказали, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ". Первую выполнят в морской тематике. Подвесные потолки будут напоминать паруса, а колонны и балки – крылья парящих птиц. Светильники на стенах сделают в виде иллюминаторов.

На станции "ЗИЛ" фоновым станет черный цвет. Детали оформят в белом, сером, синем и красном цветах. Стены украсит художественная композиция об истории завода ЗИЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоРоман КарловАлексей Лазаренко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика