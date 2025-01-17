Новый вокзал Рижская станет частью транспортной сети Москвы

Городской вокзал Рижская, строительство которого планируют завершить к 2029 году, станет ключевым элементом столичной транспортной инфраструктуры. На вокзале будут платформы, пути и павильоны трех диаметров, станция метро "Рижская" Большой кольцевой линии и вокзал высокоскоростной магистрали.

Проект предполагает создание теплых переходов и удобной навигации для пересадок между различными видами транспорта. Это сократит время в пути как для жителей Москвы, так и для гостей столицы. По словам экспертов, благодаря новому вокзалу нагрузка на автомобильные дороги снизится, а путешествия станут комфортнее.

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