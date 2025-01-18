Более 230 подъездов к местам крещенских купаний подготовлены в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Подмосковье привели в порядок более 230 подъездов к местам крещенских купаний, сообщила пресс-служба Минтранса столичного региона.

Представители ведомства отметили, что специалисты проводят необходимые для безопасного проезда мероприятия каждый день. В преддверии Крещения они очистили и обработали противогололедными материалами 298 километров региональных и муниципальных дорог, а также привели в порядок 134 километра тротуаров и 283 посадочные площадки. Также специалисты уделили внимание остановкам у 195 храмов, церквей и мест купаний.

"Это позволит создать комфортные и безопасные условия для жителей и гостей региона, которые планируют посетить храмы и купели в крещенскую ночь", – подчеркнули в пресс-службе.

Участие в работах принимали около 780 дорожных рабочих и почти 500 единиц спецтехники. Так, в Одинцовском городском округе удалось подготовить 12 подъездных дорог и прилегающую сеть с тротуарами и остановками, которые ведут к купелям у храмов.

Вместе с тем по 10 подъездов организовали в Красногорске, Раменском, Серпухове и Шатуре, а также обеспечили проезд к купели на Никольском роднике и на пруду реки Нахабинки в Красногорске, к купальне-крестильной Иоанна Крестителя в Раменском, купели в храме Всех Святых в Протвино и к храму иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" в Рошали.

Кроме того, обеспечивать безопасность крещенских купаний в России будут более 7 тысяч спасателей. Они будут дежурить у организованных мест и патрулировать водоемы для выявления стихийных купаний.

Крещенские купания пройдут на 42 площадках столицы в разных административных округах, кроме ЦАО и ЮВАО. Все точки будут принимать горожан ровно сутки с 18:00 18 января.