Синоптик Леус: снег может отсутствовать в Москве на Крещение в третий раз за XXI век

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снег может отсутствовать в Москве на Крещение в третий раз за метеорологическую историю столицы XXI века, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, это возможно на фоне положительных температур воздуха, которые фиксируются в субботу, 18 января. До этого в XXI веке столица встречала Крещение без снега в 2007 и в 2020 годах, напомнил эксперт.

Он также уточнил, что в эти годы, а также в 2014 и 2018 годах в январе тоже наблюдался сход снежного покрова, однако в последней декаде месяца снег снова выпадал и ложился.

"Будем надеяться, что и в нынешнем январе снежный покров на землю столицы вернется, а произойти это может уже 21–22 января, однако вероятные оттепели в дальнейшем не дают гарантии, что он пролежит до конца месяца", – подчеркнул синоптик.

По прогнозам специалистов, Крещенская ночь в Москве может стать самой теплой в век глобального потепления. Температура воздуха будет держаться на отметках от 0 до минус 2 градусов. Однако из-за высокой влажности, осадков и ветра температура воздуха может ощущаться как минус 8–9 градусов.