В Москве 37 церквей и храмов дополнительно обеспечены водой в преддверии Крещения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве 37 церквей и храмов были дополнительно обеспечены питьевой водой в преддверии Крещения. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Для каждого объекта специалисты комплекса городского хозяйства подобрали индивидуальное решение: для 11 сооружений временное водоснабжение организовано с помощью байпасов (временных трубопроводов, проложенных на поверхности. – Прим. ред.), для остальных воду заранее привезли в автоцистернах.

Бирюков напомнил, что в субботу и воскресенье, 18 и 19 января, возле всех храмов и церквей будут дежурить спасатели и пожарные. Кроме того, будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний.

Москвичи смогут окунуться на 42 специально обустроенных площадках в разных административных округах, кроме ЦАО и ЮВАО. Все точки будут принимать горожан ровно сутки с 18:00 18 января.

Специалисты заранее провели большую подготовительную работу: водолазы и спасатели обследовали места купаний и обустроили к ним удобные подходы. Также была организована вся необходимая инфраструктура, включая пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты.

