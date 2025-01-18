18 января, 12:29Город
В Москве 37 церквей и храмов дополнительно обеспечены водой в преддверии Крещения
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве 37 церквей и храмов были дополнительно обеспечены питьевой водой в преддверии Крещения. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Для каждого объекта специалисты комплекса городского хозяйства подобрали индивидуальное решение: для 11 сооружений временное водоснабжение организовано с помощью байпасов (временных трубопроводов, проложенных на поверхности. – Прим. ред.), для остальных воду заранее привезли в автоцистернах.
Бирюков напомнил, что в субботу и воскресенье, 18 и 19 января, возле всех храмов и церквей будут дежурить спасатели и пожарные. Кроме того, будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний.
Москвичи смогут окунуться на 42 специально обустроенных площадках в разных административных округах, кроме ЦАО и ЮВАО. Все точки будут принимать горожан ровно сутки с 18:00 18 января.
Специалисты заранее провели большую подготовительную работу: водолазы и спасатели обследовали места купаний и обустроили к ним удобные подходы. Также была организована вся необходимая инфраструктура, включая пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты.