Эксперты рассказали о снижении спроса на автомобили из-за роста цен

Из-за резкого подорожания автомобилей некоторые производители могут покинуть российский рынок, считают автоэксперты. Несмотря на то, что в прошлом году россияне купили почти на 50% больше машин, чем в позапрошлом, лидерами продаж остаются доступные модели, такие как Lada Granta, Vesta, и китайские автомобили.

Однако, по словам специалистов, в ближайшее время спрос начнет снижаться. Главные причины – высокие ставки по кредитам и рост утильсбора.

Как отметил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин, цены на автомобили, такие как Volkswagen Polo и Jetta, в России значительно выше, чем в Китае, что связано с увеличением утильсбора, НДС и логистическими затратами.

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