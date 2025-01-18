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18 января, 21:15

Транспорт

Жители и гости Москвы сэкономили на пересадках свыше 192 млн рублей

Жители и гости Москвы сэкономили на пересадках свыше 192 млн рублей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 января

Столичные пассажиры сэкономили свыше 192 млн рублей на пересадках

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Столичные пассажиры сэкономили свыше 192 миллионов рублей благодаря бесплатным пересадкам. В 2024 году их совершили почти 7 миллионов раз, включая пересадки на автобусы, электробусы и трамваи. Это число почти на 5% больше, чем годом ранее.

Кроме того, в столице запустили новый автобусный маршрут 522, который соединил метро "Ботанический сад" и МЦД-3 Останкино. Маршрут пройдет по территории ВДНХ, мимо павильонов музея кино, парка "Останкино" и ботанического сада.

Также столичные библиотеки получили больше 22 тысяч экземпляров изданий для москвичей всех возрастов. Подробнее об этой и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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