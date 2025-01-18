Военные группировки "Центр" ВС РФ соорудили для бойцов крещенскую купель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Военнослужащие группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ (ВС РФ) на красноармейском направлении построили купель в преддверии православного праздника Крещения, пишет РИА Новости.

Объект возвели силами отдельного инженерно-саперного батальона за три дня при помощи древесины и армейского бассейна.

"Данное мероприятие организовали для поддержания боевого духа наших ребят", – рассказал заместитель командира взвода инженерно-саперного батальона Андрей Транищенков.

В это же время подмосковные специалисты очистили и обработали противогололедными материалами более 230 подъездов к местам крещенских купаний. Также в Московской области уделили внимание остановкам у храмов, церквей и мест купаний.

Кроме того, в Москве крещенские купания пройдут на 42 площадках в разных административных округах, кроме ЦАО и ЮВАО.

