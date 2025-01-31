Эксперт Шапарин: высокий утильсбор в Белоруссии закроет поставки авто в РФ

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Повышение утильсбора в Белоруссии приведет к полному закрытию канала поставки автомобилей в Россию, так как ввозить их через эту страну будет невыгодно. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Ранее в Белоруссии подняли ставки утилизационного сбора до российского уровня. Постановление за подписью премьер-министра страны Романа Головченко было опубликовано 28 января 2025 года, при этом оно вступит в силу через 10 дней после этой даты. Некоторые эксперты предполагают, что из-за такого решения ввозимые в РФ автомобили могут подорожать: премиум-сегмент – на 5–15%, массовые модели – на 3–8%.

По словам Антона Шапарина, с повышением утильсбора ввозить машины через Белоруссию станет невыгодно.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза Его нужно заплатить для растаможивания, и, когда он был маленьким, это не играло особой роли. Теперь утильсбор станет высоким, как наш отечественный, и растаможка через Белоруссию потеряет всякий смысл. Поэтому его повышение – это полное закрытие еще одного канала доставки автомобилей в РФ.

При этом, по словам эксперта, ситуация затронет небольшое количество машин. В основном это премиальный и люксовый сегменты немецкого и английского производства.

"Безусловно, таким машинам попасть в РФ будет еще сложнее. И, конечно же, они станут дороже, потому что закрылась очередная лазейка. Насколько именно машины повысятся в цене, сказать сложно. Наш автомобильный рынок становится более герметичным", – указал специалист.

Ранее Владимир Путин заявил, что российских чиновников нужно пересаживать на отечественные автомобили. По словам главы государства, такая команда уже есть, однако пока указание исполнено не полностью.

