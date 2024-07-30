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30 июля, 17:29

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Эксперт Шапарин: автомобили Lada, Haval и Chery наиболее популярны в России

Эксперт назвал самые популярные у россиян марки авто

Фото: 123RF/georgerudy

Автомобили брендов Lada, Haval и Chery наиболее популярны в России на сегодняшний день, рассказал Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, отечественные и китайские производители занимают доминирующее положение на рынке.

В целом у россиян есть два варианта приобретения нового авто – это Lada или многочисленные "китайцы". Например, Haval, который производится в РФ, а также Chery и ее многочисленные суббренды.
Антон Шапарин
вице-президент Национального автомобильного союза

Также, по словам эксперта, некоторые водители делают выбор в пользу премиальных электромобилей. Здесь популярностью пользуются китайские марки Zeekr и Li, подчеркнул Шапарин.

При этом специалист предупредил, что в ближайшем будущем цены на машины могут увеличиться из-за возможного повышения утилизационного сбора.

"Если он вырастет на сотни тысяч рублей, рынок тоже ждет подорожание на эти сотни тысяч. Причем стоимость поднимут не только на новые китайские автомобили, но и "АвтоВАЗ". Цены на машины б/у тоже вырастут", – заключил эксперт.

Ранее СМИ со ссылкой на "Автостат" сообщили, что россияне стали чаще покупать подержанные электромобили. Отмечается, что за первое полугодие продажи этого транспорта выросли на 9,8% – до 5,2 тысячи штук. В лидерах оказались Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Zeekr 001.

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Медведева Светлана

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