Kia Rio и Lada Granta возглавили топ продаж на вторичном рынке в России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В России на вторичном рынке автомобилей в экономклассе доминируют отечественные автомобили, а в среднем – машины из Южной Кореи. Эксперты изучили выбывшие объявления автомобилей в возрасте 3–9 лет за июнь 2024 года, сообщает газета "Известия".

В сегменте экономкласса лидером по продажам стала Kia Rio со средней стоимостью 1,39 миллиона рублей. За ней следует Lada Granta (701,3 тысячи рублей), а закрывает тройку лидеров Lada Vesta (1,11 миллиона рублей). В список также попали Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Lada Largus, Renault Duster, Lada Xray и Renault Logan.

В среднем классе первое место заняла Toyota Camry со средней стоимостью 2,9 миллиона рублей, после идут Hyundai Creta (1,88 миллиона рублей) и Volkswagen Tiguan (2,75 миллиона рублей). Модели Kia и Hyundai заняли 11 строк из 20.

В премиальном сегменте доминируют BMW и Mercedes-Benz. В тройке лидеров оказались BMW 5 Series со средней стоимостью 4,14 миллиона рублей, BMW 3 Series (3,26 миллиона рублей) и Mercedes-Benz E-Class (4,11 миллиона рублей).

Ранее эксперты назвали три ситуации, когда не стоит покупать подержанный автомобиль. Россиянам посоветовали воздержаться от покупки машины с большим пробегом и учитывать наличие лишних опций, а также напомнили о так называемых перекупах, которые могут преподносить автомобили с недекларированными недостатками для получения прибыли.

В России также вырос спрос на электромобили с пробегом. Среди лидеров продаж оказались Zeekr, Tesla и Nissan. Отмечается, что автомобилями с пробегом на площадке считаются все электрокары, у которых есть реальный пробег и был хотя бы один владелец.