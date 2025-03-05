05 марта, 11:15Транспорт
Новые платные трассы соединят север и юг Москвы
В столице планируется строительство двух новых платных трасс. Одна из них соединит север города с деловым центром "Москва-Сити", а другая – территорию бывшей промзоны ЗИЛ с югом и юго-западом Москвы, обеспечив объезд Третьего транспортного кольца.
Автоэксперт Дмитрий Золотов отметил, что существующие платные дороги, такие как МСД и проспект Багратиона, уже доказали свою эффективность.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.