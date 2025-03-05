Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 11:15

Транспорт

Новые платные трассы соединят север и юг Москвы

Новые платные трассы соединят север и юг Москвы

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В столице планируется строительство двух новых платных трасс. Одна из них соединит север города с деловым центром "Москва-Сити", а другая – территорию бывшей промзоны ЗИЛ с югом и юго-западом Москвы, обеспечив объезд Третьего транспортного кольца.

Автоэксперт Дмитрий Золотов отметил, что существующие платные дороги, такие как МСД и проспект Багратиона, уже доказали свою эффективность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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