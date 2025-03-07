Москвичам назвали идеальное время для поездки на Рижский рынок за цветами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам называли идеальное время для поездки на Рижский рынок для покупки свежих цветов. По данным "Яндекс Карт", с которыми ознакомилась Москва 24, отправиться туда лучше 8 марта до 10 утра или после 17:00.

В это время маршрутов к локации строится меньше, чем в дневное время, а загруженность дорог, вероятно, не превысит средних значений, отмечает пресс-служба сервиса. Кроме того, сократить время в пути поможет и общественный транспорт: рынок находится в пешей доступности от метро, а время поездки всегда стабильно.

Для тех, кто хочет отмечать праздник 9 марта, стоит планировать поездку за цветами день в день. В эту дату маршруты к Рижскому рынку прокладывают реже и дороги, как правило, менее загружены.

При этом, по данным сервиса, в 2024 году самым популярным для поездок стал промежуток с 14:00 до 17:00 7 марта – "Яндекс Карты" зарегистрировали рекордное количество маршрутов в это время.

Для эффективной поездки за цветами на Рижский рынок москвичам советуют заранее посмотреть, сколько займет путь в конкретный день и час – основываясь на исторических данных, "Яндекс Карты" могут показать примерное время прибытия. Кроме того, рекомендуется заранее подобрать несколько парковок вблизи Рижского рынка.

Ранее в департаменте транспорта также спрогнозировали плотный трафик у цветочных рынков столицы в преддверии праздника. В связи с этим водителям рекомендовали планировать поездки, использовать альтернативные маршруты либо заказывать подарки и цветы заранее через сервисы доставки.

Между тем в честь Международного женского дня всем пассажиркам столичного метрополитена будут дарить цветы и открытки. Акция пройдет 8 марта. Получить подарки женщины смогут на стойках "Живое общение", расположенных на станциях "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии. Также раздача будет организована на "Александровском саду" Филевской линии, "Курской", "Киевской", "Павелецкой", "Белорусской" и "Парке культуры" Кольцевой линии.