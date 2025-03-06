06 марта, 07:15Новости
Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове
Новый культурно-досуговый центр "Полярный" готовят к открытию в Южном Медведкове. Достроенное здание осмотрел Сергей Собянин.
После полной реконструкции "Полярного" площадь здания увеличилась вдвое. Внутри оборудован большой зал на 300 человек для кинопоказов и проведения мероприятий, также есть медиазал-трансформер, выставочное пространство, помещения для творчества и универсальные спортзалы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.