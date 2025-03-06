Курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам из-за частых аварий

Курьерам на электровелосипедах хотят запретить ездить по тротуарам. В Общественной палате считают, что популярные среди доставщиков модели транспорта нужно считать не велосипедами, а мопедами из-за мощных моторов.

Московская дирекция транспортного обслуживания привела данные, что в столице ежедневно 25 тысяч курьеров совершают 650 тысяч поездок, в основном на велосипедах с электромотором. Из-за такого количества доставщиков становится больше нарушений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.