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06 марта, 12:15

Транспорт

Курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам из-за частых аварий

Курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам из-за частых аварий

Курьерам хотят запретить ездить по тротуарам на электровелосипедах

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Курьерам могут запретить езду по тротуарам

Курьерам на электровелосипедах хотят запретить ездить по тротуарам. В Общественной палате считают, что популярные среди доставщиков модели транспорта нужно считать не велосипедами, а мопедами из-за мощных моторов.

Московская дирекция транспортного обслуживания привела данные, что в столице ежедневно 25 тысяч курьеров совершают 650 тысяч поездок, в основном на велосипедах с электромотором. Из-за такого количества доставщиков становится больше нарушений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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