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27 февраля, 12:45

Транспорт

Мосгордума обсудила меры по регулированию передвижения курьеров в столице

Мосгордума обсудила меры по регулированию передвижения курьеров в столице

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Мосгордума рассмотрела меры для улучшения безопасности движения курьеров по Москве. Департамент транспорта разработал четыре ключевых направления, направленных на решение этой проблемы. Среди них – создание цифровых профилей курьеров, требования к транспортным средствам, контроль за работой службы доставки и развитие инфраструктуры.

Также ведется работа по исключению движения курьеров по тротуарам и переносу их на велоинфраструктуру или правый край проезжей части. Важным элементом работы является обучение курьеров правилам дорожного движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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