Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 11:45

Транспорт

Москвичей предупредили о заторах у цветочных рынков перед 8 Марта

Москвичей предупредили о заторах у цветочных рынков перед 8 Марта

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Департамент транспорта Москвы сообщил, что 7 марта количество машин у цветочных рынков и магазинов вырастет до 2 миллионов 850 тысяч. Для контроля за ситуацией на дорогах будет задействован Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Водителей попросили заранее планировать поездки, выбирать альтернативные маршруты и по возможности заказывать подарки с доставкой, чтобы избежать заторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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