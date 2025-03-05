05 марта, 11:45Транспорт
Москвичей предупредили о заторах у цветочных рынков перед 8 Марта
Департамент транспорта Москвы сообщил, что 7 марта количество машин у цветочных рынков и магазинов вырастет до 2 миллионов 850 тысяч. Для контроля за ситуацией на дорогах будет задействован Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Водителей попросили заранее планировать поездки, выбирать альтернативные маршруты и по возможности заказывать подарки с доставкой, чтобы избежать заторов.
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