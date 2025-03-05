Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице

Сергей Собянин: 8 марта парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Волгоградском проспекте и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра, внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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