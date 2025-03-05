05 марта, 08:45Мэр Москвы
Сергей Собянин: 8 марта парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно
В Международный женский день парковка в Москве будет бесплатной. Об изменениях в правилах столичной парковки на 8 марта написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр уточнил, что водители смогут бесплатно оставить машины на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах с динамическим тарифом. При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.