Инспекторы МАДИ усилят контроль на четырех столичных улицах

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) с 10 марта усилят контроль на улице Авиаконструктора Петлякова, Большой Никитской и Базовской улицах, а также на Зеленом проспекте. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве объяснили необходимость введения усиленного контроля на вышеперечисленных улицах постоянным нарушением правил парковки со стороны водителей.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что инспекторы МАДИ помогут увеличить безопасность этих четырех улиц не только для водителей, но и для пешеходов. По его словам, усиление контроля на данных участках повысит их пропускную способность и уменьшит число ДТП.

"Мы призываем автомобилистов быть внимательными и оставлять машину только в разрешенных местах", – обратился к гражданам Ликсутов.

О неправильной парковке можно сообщить, позвонив в МАДИ по следующему номеру телефона: +7(495)540-76-56.

Ранее патруль был усилен на улице Барклая, Саввинской набережной, Большой Никитской улице, улице Можайский Вал и на Новорязанской улице. Инспекторы МАДИ проверяли правила соблюдения парковки.

Ликсутов уточнял, что оставленные в неподходящем месте автомобили загораживают обзор водителям и пешеходам. Сейчас штраф за неправильную парковку составляет 3 тысячи рублей.

