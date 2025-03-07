07 марта, 11:02Транспорт
Инспекторы МАДИ усилят контроль на четырех столичных улицах
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) с 10 марта усилят контроль на улице Авиаконструктора Петлякова, Большой Никитской и Базовской улицах, а также на Зеленом проспекте. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
В ведомстве объяснили необходимость введения усиленного контроля на вышеперечисленных улицах постоянным нарушением правил парковки со стороны водителей.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что инспекторы МАДИ помогут увеличить безопасность этих четырех улиц не только для водителей, но и для пешеходов. По его словам, усиление контроля на данных участках повысит их пропускную способность и уменьшит число ДТП.
"Мы призываем автомобилистов быть внимательными и оставлять машину только в разрешенных местах", – обратился к гражданам Ликсутов.
О неправильной парковке можно сообщить, позвонив в МАДИ по следующему номеру телефона: +7(495)540-76-56.
Ранее патруль был усилен на улице Барклая, Саввинской набережной, Большой Никитской улице, улице Можайский Вал и на Новорязанской улице. Инспекторы МАДИ проверяли правила соблюдения парковки.
Ликсутов уточнял, что оставленные в неподходящем месте автомобили загораживают обзор водителям и пешеходам. Сейчас штраф за неправильную парковку составляет 3 тысячи рублей.
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