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Сезон самокатов в Москве откроется при стабильной плюсовой температуре. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, дата открытия сезона каждый год разная. Главным условием для этого является сухое дорожное покрытие, что напрямую влияет на безопасность поездок.

"Поэтому мы ждем, когда установится стабильная плюсовая температура и большая часть снега растает. Иногда весна приходит раньше, мы открываем сезон, а потом снова возвращается циклон и снег. В таких случаях ставим сервисы аренды на паузу до улучшения погодных условий", – уточнили в ведомстве.

В настоящее время операторы готовят самокаты в сервисных центрах, команда транспортного комплекса Москвы также обновляет велопарковки и велоинфраструктуру.

Между тем в Госдуме призвали ввести возрастные ограничения на использование электросамокатов ради безопасности водителей и окружающих. Депутат Нина Останина считает, что соблюдение правил безопасности при использовании самокатов также поможет предотвратить возможные проблемы. Родители должны обеспечить знание детьми правил езды на таком СИМ, подчеркнула она.