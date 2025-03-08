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08 марта, 14:15

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Сергей Собянин рассказал о новом пешеходном переходе на МКАД

Сергей Собянин рассказал о новом пешеходном переходе на МКАД

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В Москве открыли самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Переход протяженностью более 315 метров построен вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги. Он стал частью транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

Сооружение оборудовано лифтами для маломобильных граждан и покрыто противоскользящим материалом. Пешеходы уже оценили удобство нового перехода, который обеспечивает безопасный маршрут к торговым центрам и остановкам общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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