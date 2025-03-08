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08 марта, 08:15

Общество

Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта

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Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем. В своем обращении он отметил особую роль женщин в жизни общества, их вклад в семью, работу и защиту Родины.

Президент подчеркнул, что женщины успевают все: заботятся о детях, добиваются успехов в профессии, сочетают в себе силу и нежность. Он также выразил благодарность женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, и тем, чьи близкие защищают страну.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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