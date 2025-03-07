Песков пожелал россиянкам хорошей и солнечной весны

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал россиянкам весеннего тепла и солнца, а также поздравил их с наступающим Международным женским днем, 8 Марта.

Между тем в Москве пройдет более 400 праздничных мероприятий. Среди них – тематические лекции и мастер-классы, концерты и красочные забеги. Кроме того, москвичкам будут раздавать букеты в метро и на городских улицах.

Так, ВДНХ подготовила большую программу в честь 8 Марта. В рамках празднования гости выставочного павильона "Макет Москвы" смогут посетить фотовыставку "Москва в женском прочтении" об 11 женщинах, которые внесли большой вклад в области архитектуры и градостроительства.

Также кинопарк "Москино" приглашает гостей отметить Международный женский день 8 и 9 марта. Профессионалы и эксперты проведут мастер-классы по прическам и макияжу от профессиональных гримеров, танцевальные уроки в декорациях "Центр Москвы", концерты фортепианной музыки на площадке "Театр Гонзаги".

Кроме того, в парке "Сокольники" состоятся лекции и поэтический вечер, на котором расскажут о выдающихся писательницах и порекомендуют хорошие книги. Помимо этого, в парке "Фили" пройдет цветочный забег: на стартовой линии мужчинам раздадут букеты, а они подарят их всем женщинам, встретившимся на пути.

Столичный департамент транспорта тоже поздравит женщин с Международным женским днем: для пассажиров выступят духовые оркестры в рамках проекта "Музыка в метро", а женщинам раздадут цветы и тематические открытки.