Цветочный забег и музыкальные концерты пройдут в Москве в честь 8 Марта

К Международному женскому дню в столице подготовили более 400 мероприятий. Среди них – тематические лекции и мастер-классы, концерты и красочные забеги. Кроме того, москвичкам будут раздавать букеты в метро и на городских улицах. О главных событиях праздника – в нашем материале.

Кино и мастер-классы на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ВДНХ подготовила обширную праздничную программу в честь Международного женского дня. В частности, гости выставочного павильона "Макет Москвы" смогут посетить фотовыставку "Москва в женском прочтении" об 11 женщинах, которые внесли большой вклад в области архитектуры и градостроительства. Также в павильоне пройдут экскурсии "Женский вклад в развитие столицы", праздничные викторины и светотехнические представления, демонстрирующие красоту и очарование города.

В центре "Космонавтика и авиация" состоится мастер-класс "Цветы, которые не завянут": гостям помогут сделать дизайн брошей, которые затем можно будет напечатать на 3D-принтере и подарить друзьям и близким. В историческом парке "Россия – моя история" (павильон № 57) пройдет традиционный весенний фестиваль, а в Музее кино на ВДНХ прекрасные дамы смогут бесплатно посетить экспозиции и посмотреть такие фильмы, как "Укротительница тигров" и "Восьмое марта".

В Музее славянской письменности "Слово" запланирована экскурсия о вкладе женщин в развитие грамотности и словесности, плюс более 10 праздничных мероприятий запланировано в музее "Атом". А возле павильона № 42 с праздником посетительниц ВДНХ поздравят всадники Кремлевской школы верховой езды, которые подарят женщинам 300 букетов.

Фотосессии в "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Кинопарк "Москино" приглашает гостей отметить Международный женский день 8 и 9 марта. В программе – мастер-классы по прическам и макияжу от профессиональных гримеров, танцевальные уроки в декорациях "Центр Москвы", концерты фортепианной музыки на площадке "Театр Гонзаги", а также моноспектакль "Как кошка с собакой" с участием актера Михаила Полицеймако.

В декорациях "Питерский бар" пройдут постановочные съемки, вдохновленные фильмом "Тот самый Мюнхгаузен", а также тематическая фотосессия: дамы смогут примерить образы героинь кинокартины – Марты и Якобины. В декорациях "Уездный город" гостям предложат примерить тулупы и шерстяные платки и проникнуться атмосферой фильма "Любовь и голуби". А на площадке "Соборная площадь" девушкам раздадут винтажные веера, перчатки и шляпки для фотосессии в стиле ретро.

Для посещения мероприятий необходимо приобрести комплексный билет. Более подробную информацию обо всех событиях праздничных выходных можно посмотреть на сайте кинопарка.

Цветочный забег и поэтессы в парках

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мероприятия к 8 Марта подготовили и столичные парки.

Например, в "Сокольниках" состоятся лекции и поэтический вечер, где гостям расскажут о выдающихся писательницах и порекомендуют хорошие книги. А в парке "Фили" пройдет цветочный забег: на стартовой линии мужчинам раздадут букеты, а они подарят их всем женщинам, встретившимся на пути.

Сад имени Баумана, в свою очередь, приглашает на выставку работ Сальвадора Дали "Женщины – цветы", а также лекцию, посвященную истории создания произведений мастера. А в Парке Горького пройдут экскурсии по Нескучному саду, посвященные историям о любви, балах и дуэлях, а также семейные квесты и творческие мастер-классы.

Цветы и "Музыка в метро"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поздравит женщин с 8 Марта и столичный департамент транспорта. В частности, для пассажиров выступят духовые оркестры в рамках проекта "Музыка в метро". Кроме того, в метрополитене представительницам прекрасной половины человечества будут раздавать цветы и тематические открытки.

Получить подарки можно будет на 15 стойках "Живое общение", расположенных на станциях "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Александровский сад" Филевской линии, "Курская", "Киевская", "Павелецкая", "Белорусская" и "Парк культуры" Кольцевой линии. Также цветы раздадут на станциях "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, "Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой и "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии.

Масштабная праздничная программа ждет гостей Северного и Южного речных вокзалов 8 марта. В числе мероприятий – различные мастер-классы (например, по макияжу, плетению кос или изготовлению конфет), творческие уроки и йога-практики, выступления различных артистов и ансамблей. Плюс на городских авто- и речных вокзалах девушкам будут раздавать цветы.

Праздничные украшения

В городе к Международному женскому дню появились необычные праздничные локации. К примеру, станцию "Трубная" украсили более 400 алых роз. Цветочные фотозоны появились на "Курской" и Северном речном вокзале. А на Площади трех вокзалов в честь праздника установили инсталляцию в виде цифры "8", усыпанную цветами.

Кроме того, столицу украсили яркими тематическими плакатами, размещенными почти на 100 афишных стендах. А на билбордах, экранах остановок и медиафасадах в праздник будут воспроизводить поздравительные видеооткрытки.

